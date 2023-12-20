Потепление до +3 градусов придет в Омскую область в пятницу

В Омской области в пятницу воздух прогреется до +3 градусов. Оттепель задержится в регионе на несколько дней. Подробнее о том, какая будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Завтра, 21 декабря, ночью температура воздуха составит −9…-14 градусов. Днем потеплеет до −4…+1 градуса. В течение суток ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. Местами возможна метель и налипание мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7−12 м/с, порывы до 18 м/с.
В пятницу, 22 декабря, погода в Омске порадует теплом. Так, в ночные часы ожидается 0…-5, а днем — −2…+3 градуса. Небольшой снег пройдет лишь местами. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами утром возможны порывы до 15 м/с.
Напомним, накануне стало известно, что в минувший понедельник содержание сероводорода в воздухе в Омске превысило норму в 1,3 раза.