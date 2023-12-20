Антон Алиханов рассказал о восстановлении крыши замка Прейсиш-Эйлау

В Багратионовске продолжается восстановление замка Прейсиш-Эйлау, скоро закончат делать крышу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.
"Завершили работу с фасадами, на днях крыша будет полностью готова, расчистили и накрыли руины.
С января собственники начнут активно работать внутри зданий и по территории", — написал глава региона.
По планам замок откроет двери для посетителей в начале 2025 года.
Работы по восстановлению замка идут при поддержке региональной программы восстановления объектов культурного наследия.