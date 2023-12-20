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Антон Алиханов рассказал о восстановлении крыши замка Прейсиш-Эйлау

Старинное сооружение в Багратионовске планируют открыть в 2025 году.
Антон Алиханов рассказал о восстановлении крыши замка Прейсиш-Эйлау
Источник: Администрация Калининградской области

В Багратионовске продолжается восстановление замка Прейсиш-Эйлау, скоро закончат делать крышу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Антон Алиханов.

"Завершили работу с фасадами, на днях крыша будет полностью готова, расчистили и накрыли руины.

С января собственники начнут активно работать внутри зданий и по территории", — написал глава региона.

По планам замок откроет двери для посетителей в начале 2025 года.

Работы по восстановлению замка идут при поддержке региональной программы восстановления объектов культурного наследия.