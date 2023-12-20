Неожиданный подарок: самарцам рассказали, что делать со второй квитанцией

Жители Самары получили указания по использованию авансовых квитанций за водоснабжение и водоотведение. Специалисты, ссылаясь на информацию от «РКС-Самара», пояснили, что авансовые квитанции предоставляют возможность заранее оплатить услуги по холодному водоснабжению, позволяя погасить все предстоящие платежи.
Особое внимание уделяется акции «В Новый год — без старых долгов», в рамках которой авансовые платежи позволяют стать участниками и избежать накопленных задолженностей. Расчеты производятся на основе данных за ноябрь, и долги в этом периоде не учитываются.
Важно подчеркнуть, что авансовая квитанция имеет рекомендательный характер, и абоненты не обязаны немедленно вносить оплату за декабрь. Фактическую квитанцию за декабрь можно получить в январе, воспользовавшись электронными сервисами.
Напомним, что ранее стало известно об изменении тарифов на на капитальный ремонт и вывоз мусора. Однако налоги на капремонт изменятся с 1 января, а вывоз мусора — с июля 2025 года. Отметим, что самарцы уже успели раскритиковать повышение тарифов на ЖКХ, многие недовольны ростом налогов и зарплатами.