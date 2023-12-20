Неожиданный подарок: самарцам рассказали, что делать со второй квитанцией

Напомним, что ранее стало известно об изменении тарифов на на капитальный ремонт и вывоз мусора. Однако налоги на капремонт изменятся с 1 января, а вывоз мусора — с июля 2025 года. Отметим, что самарцы уже успели раскритиковать повышение тарифов на ЖКХ, многие недовольны ростом налогов и зарплатами.