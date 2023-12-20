Екатеринбуржцы назвали самые неудачные покупки в 2023 году

Жители Екатеринбурга составили топ неудачных покупок за 2023 год. В него попали электронные девайсы, одежда и бытовая техника. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
— Чаще всего сожалеют о приобретении электроники, одежды, обуви и бытовой техники, — рассказали аналитики.
Около 32% жителей Екатеринбурга смоги избежать неудачных покупок в 2023 году. Недовольными приобретением смартфонов, фитнес-браслетов и «умных» колонок оказались 16% горожан. В основном людей не устраивает то, что быстро появляются более новые модели. Еще 11% респондентов сожалеют о покупке капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов и увлажнителей воздуха.
Также 6% екатеринбуржцев оказались недовольны покупкой продуктов. В основном горожане расстроены яйцами за 150 рублей, бисквитными пирожными, из-за которых набирают вес. 3% опрошенных считают бесполезными покупки косметики и парфюмерии. О тратах на автомобили и телевизоры жалеют 2% горожан.