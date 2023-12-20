Екатеринбуржцы назвали самые неудачные покупки в 2023 году

Около 32% жителей Екатеринбурга смоги избежать неудачных покупок в 2023 году. Недовольными приобретением смартфонов, фитнес-браслетов и «умных» колонок оказались 16% горожан. В основном людей не устраивает то, что быстро появляются более новые модели. Еще 11% респондентов сожалеют о покупке капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов и увлажнителей воздуха.