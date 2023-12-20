Гаджеты и вредные продукты: омичи рассказали о своих неудачных покупках за 2023 год

Покупкой гаджетов недовольны 14% омичей: часть признаётся, что после приобретения выходит новая версия того или иного девайса. О покупке одежды, обуви и бытовой техники сожалеют 11% респондентов, а 10% сожалеют о приобретении продуктов питания (в основном это сладости, вредные или резко подорожавшие продукты).