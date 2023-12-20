Гаджеты и вредные продукты: омичи рассказали о своих неудачных покупках за 2023 год

Чаще всего местные жители сожалеют о приобретении электроники, одежды, обуви и бытовой техники. Только каждый третий опрошенный в этом году избежал покупки бесполезных вещей (35%).
Покупкой гаджетов недовольны 14% омичей: часть признаётся, что после приобретения выходит новая версия того или иного девайса. О покупке одежды, обуви и бытовой техники сожалеют 11% респондентов, а 10% сожалеют о приобретении продуктов питания (в основном это сладости, вредные или резко подорожавшие продукты).
Около 6% горожан считают бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на машину, украшения и телевизоры сожалеет всего по 1% омичей. В топ неудачных покупок местных жителей также вошли посуда, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь и мебель.
По словам экспертов, мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщин же чаще не устраивали купленные вещи, обувь и косметика.