Где в Сочи по поручению Путина построят центр подготовки сборных РФ по футболу

Национальный центр подготовки сборных РФ по футболу, который Владимир Путин поручил построить в Сочи, планируется возвести в поселке Веселом в Адлере. О планах по строительству центра говорится на сайте Кремля в перечне поручений по итогам заседания при Президенте по развитию физической культуры и спорта.