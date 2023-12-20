Где в Сочи по поручению Путина построят центр подготовки сборных РФ по футболу

Национальный центр подготовки сборных РФ по футболу, который Владимир Путин поручил построить в Сочи, планируется возвести в поселке Веселом в Адлере. О планах по строительству центра говорится на сайте Кремля в перечне поручений по итогам заседания при Президенте по развитию физической культуры и спорта.
При предоставлении земельного участка под строительство тренировочной базы в Сочи учтут природоохранные ограничения. Содействие в создании центра окажет Правительство РФ. Доклад президенту о выполненной работе по строительству предоставят до 30 апреля 2024 года.
Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.