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Уровень тревожности жителей Кубани в этом году «зашкаливает» до предела

В 2023 году Краснодарский край занял седьмое место по уровню тревожности жителей, поднявшись на 24 позиции.

Эти данные представлены в рейтинге «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС». В прошлом году регион занимал 33-е место.

Эксперты отмечают, что причиной попадания Кубани в ТОП-10 стали сразу несколько страхов и тревожностей местных жителей. Среди них: июльское наводнение в Сочи, диверсии, рост цен, отравления.

Москва стала самым встревоженным регионом в этом году, заняв первое место. В тройку тревожностей москвичей вошли диверсии, кризис 23—24 июня и наступление нейросетей на человека.

Соседняя с Кубанью Адыгея, к слову, оказалась в списке «самых невозмутимых» регионов, занимая 66-е место, так же, как и в прошлом году.

Обнародовано число жителей Кубани, зарабатывающих более 1 млн рублей в месяц.

Краснодарский край вошел в ТОП-10 регионов по численности специалистов с миллионными зарплатами.