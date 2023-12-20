Уровень тревожности жителей Кубани в этом году «зашкаливает» до предела

Эти данные представлены в рейтинге «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС». В прошлом году регион занимал 33-е место.
Эксперты отмечают, что причиной попадания Кубани в ТОП-10 стали сразу несколько страхов и тревожностей местных жителей. Среди них: июльское наводнение в Сочи, диверсии, рост цен, отравления.
Москва стала самым встревоженным регионом в этом году, заняв первое место. В тройку тревожностей москвичей вошли диверсии, кризис
Соседняя с Кубанью Адыгея, к слову, оказалась в списке «самых невозмутимых» регионов, занимая 66-е место, так же, как и в прошлом году.
Обнародовано число жителей Кубани, зарабатывающих более 1 млн рублей в месяц.
Краснодарский край вошел в ТОП-10 регионов по численности специалистов с миллионными зарплатами.