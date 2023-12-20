Отключение воды в красноярском микрорайоне Западный переносится на 21 декабря

Синоптики обещали, что в Красноярске потеплеет к 20 декабря, но морозы задержались. Коммунальная техника на гидравлике, и может работать только при температуре не ниже −25 градусов, а сегодня утром в мкрн Западный термометр на стройплощадке вопреки прогнозам синоптиков показывал минус 37.