Отключение воды в красноярском микрорайоне Западный переносится на 21 декабря

Красноярские коммунальщики сообщают, что запланированное на 20 декабря отключение холодной воды в микрорайоне Западный переносится на завтра, 21 декабря. Проводить работы, ради которых собирались перекрывать водоснабжение, сегодня помешала погода.
Синоптики обещали, что в Красноярске потеплеет к 20 декабря, но морозы задержались. Коммунальная техника на гидравлике, и может работать только при температуре не ниже −25 градусов, а сегодня утром в мкрн Западный термометр на стройплощадке вопреки прогнозам синоптиков показывал минус 37.
Откачивающие вакуумные машины и другая спецтехника могли просто выйти из строя.
Кроме того, на таком морозе, несмотря на всю предварительную подготовку подрядчика по утеплению котлована, где должны проводиться сварочные работы на полиэтиленовых трубопроводах, есть риск, что сварка будет выполнена некачественно. По технологии температура окружающего воздуха должна быть не ниже минус 10, — рассказала пресс-секретарь КрасКома Татьяна Лукина.
В итоге, технадзор компании отменил сегодня работы в мкрн Западный и перенес их на завтра 21 декабря. Холодную воду жителям 13 домов отключат с 11 до 19 часов.