Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в новогоднюю ночь и на каникулах

По данным синоптиков Гисметео, такая погода продержится в республике до конца декабря. Это значит, что в новогоднюю ночь крепких морозов не будет, температура ожидается в районе −7, −15 градусов. Аналогичный прогноз составлен и на первые дни января. Потом станет еще теплее, до −5, −9 градусов.