Итоги «Яшил макон». Более 90 миллионов деревьев и кустарников высадили в Узбекистане и перевыполнили план

На всем протяжении акции лесхозы и питомники поставили саженцы на более 700 ярмарок, развернутых в каждом районе и городе республики.
В Бостанлыкском районе Ташкентской области на 580 гектарах заложили новые сады и высадили 320 тысяч саженцев декоративных и плодовых деревьев.
Вокруг существующих 196 пунктов сбора мусора создали зеленые насаждения из 182 тысяч саженцев быстрорастущих пород деревьев, а вокруг промышленных предприятий, оказывающих значительное и умеренное воздействие на окружающую среду, создали зеленые пояса из 1,872 миллиона саженцев.
На высохшем дне Арала, пустынных участках Приаралья и в других регионах создали зеленые покровы: 128 тысяч гектаров в Муйнакском районе, 40 тысяч гектаров в Бухарской области и 10 тысяч гектаров в Хорезмской области.
Для того чтобы новые зеленые посадки в регионах не остались без полива, Минэкологии совместно с местными органами создали штабы, выкопали 893 водосборных колодца и проложили более тысячи километров оросительных систем.
В новом году проект «Яшил макон» значительно изменится: жители сами будут выбирать места для парков и садов, вокруг Ташкента появится зеленый пояс, внедрят благотворительную платформу «Зеленый платеж» и другие механизмы для масштабного озеленения страны.
Напомним, что теперь госорганы и другие ведомства отвечают сами за сохранение деревьев, растущих на их территории.