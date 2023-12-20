«Добрая елка» и десант Дедов Морозов: в детских больницах Москвы начались новогодние акции

«Самый долгожданный праздник для детей — Новый год. К сожалению, не все могут встретить его дома в окружении близких, некоторые должны провести зимние каникулы в больничных палатах. Конечно, мы не можем оставить юных пациентов без праздника. Для нас очень важно, чтобы дети, которые канун и сам Новый год проведут не дома, чувствовали нашу заботу и внимание. Так, в столице началась уже ставшая традиционной акция “Добрая елка Мэра Москвы”. В этом году она пройдет в детских больницах и их филиалах — всего по 22 адресам», — рассказала Анастасия Ракова.