Жители Владивостока рассказали о нелюбимых предновогодних делах

Затем, что весьма логично, идёт уборка квартиры — её назвали 9% опрошенных. Остальная часть горожан не терпит спешку и суету (7%), выбор и упаковку подарков (5%) и покупку подуктов (4%). Ещё 3% горожан недовольны тратами на Новый год, а 2% не любят украшать дом и праздничную ёлку. 1% респондентов рассказали, что им не нравится ожидание праздника и корпоративы.