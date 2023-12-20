В Беларусь идет вулканическое облако из Исландии

Метеорологическое управление Исландии выпустило новую карту оценки опасности извержения. Карта составлена на основе последних данных об активности Фаградальсфьядля. Из ее данных следует, что повышен риск необъявленного извержения в Гриндавике, также извержение считается возможным в Свартсенги и «Голубой лагуне».