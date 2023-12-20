В Беларусь идет вулканическое облако из Исландии

Вулкан выбросил облако серы, которое 21 декабря достигнет юго-запада Беларуси. По оценкам, оно не повредит воздушному движению и неопасно для людей.
Тем временем из рыбацкого городка Гриндавик, который находится в 7 км от вулкана, эвакуированы 4 тыс. человек. Местные власти решили на время закрыть расположенный неподалеку геотермальный курорт «Голубая лагуна».
Метеорологическое управление Исландии выпустило новую карту оценки опасности извержения. Карта составлена на основе последних данных об активности Фаградальсфьядля. Из ее данных следует, что повышен риск необъявленного извержения в Гриндавике, также извержение считается возможным в Свартсенги и «Голубой лагуне».
До сих пор вулкан Фаградальсфьядль оставался спящим около 6 тыс. лет.