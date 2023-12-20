В Ангарске просят освободить по УДО осужденного по делу о лифтах экс-директора «Звезды»

Напомним, что приговор по уголовному делу о получении незаконного дохода в 1 млрд рублей путем заключения картельного соглашения был вынесен в июле 2022 года. Трое фигурантов дела — Андрей Левченко, Олег Хамуляк и Антон Рябикин — в совокупности получили 24 года лишения свободы.

Ранее говорилось, что Левченко якобы создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Хамуляк и его заместитель Рябикин. Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. По версии следствия, в результате противоправных действий директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка и Андрея Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере — более чем на 185 млн рублей.

Между тем компания «Звезда» осуществляла установку лифтового оборудования в многоквартирных домах в нескольких городах области, в том числе в Ангарске. В последнем она не до конца выполнила условия подряда, а многочисленные нарушения стали предметом интереса со стороны правоохранительных и надзорных органов. Затем в феврале 2019 года в отношении «Звезды» было возбуждено уголовное дело. Городская прокуратура выявила, что компания подала ложную информацию для участия в предварительном отборе подрядных организаций в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов.