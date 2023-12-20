В Ангарске просят освободить по УДО осужденного по делу о лифтах экс-директора «Звезды»

В Ангарский городской суд поступили на рассмотрение материалы по условно-досрочному освобождению бывшего директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка. Ранее мужчине вынесли приговор по делу о лифтах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, что приговор по уголовному делу о получении незаконного дохода в 1 млрд рублей путем заключения картельного соглашения был вынесен в июле 2022 года. Трое фигурантов дела — Андрей Левченко, Олег Хамуляк и Антон Рябикин — в совокупности получили 24 года лишения свободы.
Ранее говорилось, что Левченко якобы создал организованную группу, в состав которой входили директор подконтрольной ему коммерческой организации Хамуляк и его заместитель Рябикин. Преследуя цель раздела товарного рынка, Рябикин заключил на территории Москвы с предприятиями, производящими лифты, в лице Чернышова и Коженова ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. По версии следствия, в результате противоправных действий директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка и Андрея Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере — более чем на 185 млн рублей.
В 2023 году сын бывшего губернатора Приангарья Андрей Левченко вышел на свободу по УДО. Хамуляку наказание смягчили до 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Рябикину — до 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В отношении еще двоих фигурантов дела (Коженова и Чернышева) приговор был оставлен без изменения — 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.