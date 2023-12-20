Крупнейшую школу Екатеринбурга строят с опережением. Фото

Его зам Рустам Галямов, представители «Стройтэка» (подрядчик) доложили, что корпус для старших классов не только возвели, но и уже подключили отопление. В январе—феврале 2024-го то же самое будет с корпусами для начальной и средней школы. «По площади сколько?» — поинтересовался Орлов. Ему ответили, что 31600 квадратных метров. «Ойеей», — живо отреагировал мэр. Не меньше он удивился, когда ему сообщили, что в школе будет шесть спортзалов. «[Раньше] я видел только четыре [в одной школе]», — отметил Орлов.
«Рассчитываем, что классы откроются уже к 1 сентября 2024 года. На год раньше, чем указано в контракте», — сказал мэр журналистам, передает корреспондент URA.RU.
По данным URA.RU, начать строить эту школу губернатор Евгений Куйвашев поручил Орлову и Галямову еще в апреле 2021 года, то есть почти сразу, как они оказались в городской власти. Объект был проблемный: прежние городские власти дважды не смогли пройти госэкспертизу.
Корпуса начальной и средней школ пока выглядят так Рендеры будущего объекта Вокруг сделают благоустройство По словам Орлова, школа расположена в «очень живописном месте» Актовый зал вместит 510 человек Столовая Школ такого масштаба в городе пока нет.