Крупнейшую школу Екатеринбурга строят с опережением. Фото

Его зам Рустам Галямов, представители «Стройтэка» (подрядчик) доложили, что корпус для старших классов не только возвели, но и уже подключили отопление. В январе—феврале 2024-го то же самое будет с корпусами для начальной и средней школы. «По площади сколько?» — поинтересовался Орлов. Ему ответили, что 31600 квадратных метров. «Ойеей», — живо отреагировал мэр. Не меньше он удивился, когда ему сообщили, что в школе будет шесть спортзалов. «[Раньше] я видел только четыре [в одной школе]», — отметил Орлов.