Стодневный кашель и рвота: как перенести коклюш и почему он опасен

Во многих городах России зафиксированы вспышки заболевания коклюшем. Массовые заражения произошли в Свердловской, Томской, Челябинской областях, Санкт-Петербурге и других регионах страны. Заболеваемость коклюшем в Омской области тоже существенно выросла за последний год. Если с января по сентябрь прошлого года в регионе было выявлено 2 заболевших, то за такой же период 2023 года количество зарегистрированных случаев увеличилось в 89 раз.
Коклюш — это заразное инфекционное заболевание, возникающее преимущественно у детей, однако им могут заболеть и взрослые. Наиболее ярко он проявляется приступами спазматического кашля, длящегося несколько недель подряд.
Чаще всего от коклюша страдают дети до 14 лет, более тяжело он протекает у детей до 3-х лет, а если ребенку менее года — приступы коклюша могут быть смертельно опасными. До трёхлетнего возраста коклюш чаще даёт осложнения, в том числе пневмонию и бронхит, объяснил заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д.м.н., доцент Николай Николаев.
«Дочка с лагеря приехала и кашляла. Легли в больницу, нам не смогли поставить диагноз, в итоге сдали анализ на коклюш, подтвердился. Кашель три месяца беспокоил, ночью воздуха не хватало, дочь к окну начала бегать во сне», — рассказала омичка о том, как её дочь перенесла заболевание. Подобные симптомы отмечались и у других переболевших.
«Дочка переболела в конце сентября, и кашель был до ноября, причём ночью очень сильно закашливалась».
«Просидели на больничном, вроде бы кашель стих, выписали, пошли в школу. Ребёнок 4 дня отходил и опять кашель приступообразный без остановки, ещё и насморк добавился. Врач говорит, что кашель до трёх месяцев может продолжаться».
По словам Николая Николаева, у взрослых коклюш, как правило, протекает в виде длительного кашля без типичных приступов, а у некоторых — и вовсе бессимптомно. Источником инфекции могут стать как дети, так и взрослые-носители.
«Контактные люди заболевают с вероятностью 90%, если не привиты и не имеют иммунитета. Чаще заболевают люди зимой и осенью, при смене сезонов», — добавил эксперт.
Коклюш начинается с общего недомогания, у детей может появиться лёгкий насморк, невысокая температура, кашель. По мере развития заболевания кашель только усиливается, вместе с этим у детей нарушается сон и аппетит. Примерно через две недели болезни кашель может стать настолько сильным и частым, что ребёнку сложно вдохнуть и отдышаться. После приступа появляется судорожный вдох с сильными свистами — реприз. За сутки такое может повториться от 10 до 50 раз.
«В конце приступа может отходить комочек вязкой мокроты или возникать рвота. При приступах из-за нарушенного в это время дыхания лицо ребенка может синеть, становиться отечным, возможно вздутие вен на лице и шее».
У взрослых коклюш чаще всего протекает по типу бронхита с приступами сухого надрывного кашля, но без типичных репризов.