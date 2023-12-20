Аналог «Артека» в Калининградской области откроется в 2026 году

Проект по созданию аналога «Артека» в Калининграде планируется полностью завершить в 2026 году. Об этом «Business FM Калининград» рассказал директор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян.
«Реализация идет. Сейчас строители активно работают. Экспертизу получили по первому и по второму этапу. По первому этапу уже приступили к реализации. Планируем в 2025 году начать сдавать эти объекты».
Завершить строительство детского центра наподобие «Артека» на берегу Балтийского моря планируют в 2026 году.