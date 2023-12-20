В Башкирии продлили ограничение движения для грузовиков и автобусов

До 22:00 20 декабря продлено ограничение:
— в Архангельском и Белорецком районах по автодороге Уфа — Инзер — Белорецк на участке км 67+000 — км 205+000;
— в Абзелиловском, Белорецком районах по автодороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск км 115+000 — км 276+000;
— в Учалинском и Белорецком районах по автодороге Белорецк-Учалы-Миасс на участке км 2+000 — км 93+000;
— в Мишкинском, Караидельском, Дуванском районах по автодороге Бирск — Тастуба — Сатка на участке км 0+000 — км 204+000;
— в Иглинском районе по автодорогам:
М-5 «Урал»-Улу-Теляк на участке км 0+000 — км 10+600,
М-5 «Урал»-Иглино на участке км 0+000 — км 5+400;
Иглино — Красный Восход на участке км 0+000 — км 51+800,
Иглино — Кальтовка на участке км 0+000 — км 7+800,
М-5 «Урал» — Пятилетка на участке км 0+000 — км 3+800.
Напомним, ранее в пяти районах Башкирии ограничили движение для грузовиков и пассажирских автобусов. Также закрыли движение на трассе М-5 «Урал». Позже еще в четырех районах ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта и ввели ограничение на трассе Уфа — Оренбург. Ограничили также въезд грузовиков в Уфу.