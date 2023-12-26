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Мясо мамонта и «вирусы-вампиры»: достижения науки 2023 года

Вспоминаем, какие открытия в науке произошли за этот год.

Уходящий 2023 год можно смело назвать годом науки, так как открытия, сделанные в этой области, поражают воображение. Поэтому рассказываем, что было сделано в этой сфере и почему это важно для человечества.

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