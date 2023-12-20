Губернатор Новосибирской области рассказал о запуске электрички до Толмачево

Электричку в аэропорт Толмачево в Новосибирске могут запустить после строительства железнодорожного моста в районе парка «Городское начало». Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Действительно есть намерение продлить электричку до Толмачево и даже была попытка в качестве эксперимента это сделать. Мы вместе с РЖД пробовали в 2020 году, — сказал глава региона.
Он отметил, что реализация этого проекта предполагает строительство отдельной железнодорожной ветки и моста. После этого возможно развитие пригородного сообщения в направлении аэропорта.