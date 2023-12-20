Проезд в электричках подорожает на 4,8% в Волгоградской области с 1 января 2024

Билет на электричку в Волгограде с 1 января 2024 года подорожает на 2 рубля. Платить за проезд и провоз багажа пригородным железнодорожным транспортом по единому тарифу придется 44 рубля с человека. Такие цены будут в городских электричках и на маршруте Волгоград — Волжский. В Волгоградской области билет обойдется в 22 рубля за одну десятикилометровую зону — на 1 рубль больше по сравнению с действующим в 2023 году тарифом. Соответствующие решения для АО «Волгоградтранспригород» утверждены сегодня, 20 декабря, на заседании коллегии регионального комитета тарифного регулирования, сообщает сайт volgograd.kp.ru.