Проезд в электричках подорожает на 4,8% в Волгоградской области с 1 января 2024

Билет на электричку в Волгограде с 1 января 2024 года подорожает на 2 рубля. Платить за проезд и провоз багажа пригородным железнодорожным транспортом по единому тарифу придется 44 рубля с человека. Такие цены будут в городских электричках и на маршруте Волгоград — Волжский. В Волгоградской области билет обойдется в 22 рубля за одну десятикилометровую зону — на 1 рубль больше по сравнению с действующим в 2023 году тарифом. Соответствующие решения для АО «Волгоградтранспригород» утверждены сегодня, 20 декабря, на заседании коллегии регионального комитета тарифного регулирования, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
— В Волгоградской области изменение тарифа составит 4,8%, что не превышает индекса инфляции, рекомендованного Министерством экономического развития РФ, в размере 7,2%, — прокомментировали в комитете по тарифам региона.
Напомним, согласно законодательству, цены на проезд в электричках устанавливают меньше реальной стоимости. В расчет берут цену билета в других видах общественного транспорта, индекс потребительских цен и реальные доходы населения, которые по данным Волгоградстата подросли за год лишь на 5,3%. При этом с 1 сентября 2023 года плата за перевозку в пригородных поездах мелких домашних животных и птиц в ручной клади не может превышать 25% стоимости билета для взрослого пассажира.
Пока же в Волгоградской области среди регионов-соседей электрички самые дешевые, успокаивают чиновники. Так, за 10 км пути волгоградцы отдают 21 рубль, в Ростовской и Астраханской областях — 22 и 22,7 рубля, в Воронеже — 25,20 рубля, в Краснодарском крае — 31.