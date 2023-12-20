Авиакомпания «Россия» отменила несколько рейсов в Пекин

«Авиакомпания “Россия” вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов (Владивосток, Красноярск, Иркутск), так как не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны», — отметил собеседник ТАСС, добавив, что пассажиры отмененных рейсов будут отправлены в Пекин и обратно на альтернативных рейсах.
Пока отменены три рейса: два из Владивостока — должны были быть выполнены 18 и 20 декабря и еще один из Красноярска — 19 декабря. По данным собеседника ТАСС, планируется отмена рейса из Иркутска 21 декабря.
Полеты «России» в Пекин из Владивостока планировалось начать с 18 декабря, продажа билетов была открыта в ноябре. ТАСС направил запрос в пресс-службу «России».