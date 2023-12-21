Китайский гороскоп на 2024 год: чего ждать от Зеленого Деревянного Дракона

— В нашем представлении Дракон и его сородичи в лице Змея Горыныча, Тугарина Змея, слуги дьявола Василиска и прочих — злобная, алчная и безбашенная нечисть. На Востоке же к Дракону другое отношение. Он символизирует удачу, мудрость, великодушие. Год под этим знаком считается самым благополучным в 12-летнем цикле. Цвет зелени и дерево — стихия нынешнего звероящера — усиливают его влияние. Как правило, в период правления Дракона происходят позитивные изменения как на мировом уровне, так и в частной жизни. С ним связывают надежды на справедливое разрешение конфликтов, стабильность и процветание. Дракон покровительствует тем, кто не терпит лжи и лицемерия. Это сильный, деятельный знак, так что инициатива и саморазвитие приветствуются.