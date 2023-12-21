Китайский гороскоп на 2024 год: чего ждать от Зеленого Деревянного Дракона

На пороге Нового года бодро машет колючим хвостом его главный распорядитель — Зеленый Деревянный Дракон. Правда, по китайскому календарю он вступит в права только 10 февраля 2024 года и будет хозяйничать до 25 января 2025-го, но мы же должны подготовиться к встрече.
Дракон — единственное мифологическое существо в компании 12 реальных животных, представленных в системе восточного гороскопического круга. А значит, ближайший год обещает стать выдающимся во всех отношениях. Что он принесет, разбираемся со специалистом по китайской культуре Андреем Домашем.
— В нашем представлении Дракон и его сородичи в лице Змея Горыныча, Тугарина Змея, слуги дьявола Василиска и прочих — злобная, алчная и безбашенная нечисть. На Востоке же к Дракону другое отношение. Он символизирует удачу, мудрость, великодушие. Год под этим знаком считается самым благополучным в 12-летнем цикле. Цвет зелени и дерево — стихия нынешнего звероящера — усиливают его влияние. Как правило, в период правления Дракона происходят позитивные изменения как на мировом уровне, так и в частной жизни. С ним связывают надежды на справедливое разрешение конфликтов, стабильность и процветание. Дракон покровительствует тем, кто не терпит лжи и лицемерия. Это сильный, деятельный знак, так что инициатива и саморазвитие приветствуются.
Нарядиться под елочку
Для новогодней ночи лучше выбрать образ в оттенках зеленого, коричневого, серого, красного или желтого. Подойдут крупные украшения с элементами дерева, много блесток.
Любимое блюдо огнедышащего змея — с рыбой и морепродуктами, а вот курицу не жалует: слишком просто. Пусть будет много салатов, зелени, фруктов.
Чтобы задобрить Дракона, налепите пельменей. И спрячьте в них монетку — на счастье.
По алкоголю предпочтений у Дракоши нет — он совсем не пьет. И вам лучше не увлекаться.
Удачный презент на праздник — то, что будет дарить тепло. Плед, носки, варежки, шарф хозяину года понравятся. А вот свечи и другие предметы, связанные с огнем, дарить не стоит.
Здоровья, настроения. Держитесь!
Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020). Заманчивых предложений будет море, но прежде чем их принять, позаботьтесь о запасном аэродроме. Можно ожидать прибавления в семействе. Будьте активны в феврале, мае и июле.
Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021). Вы получите то, к чему стремились, — найдете дело по душе, побываете там, где мечтали. В путешествии вас ждет необычная встреча. Лучшее время для поездки — май, июль и сентябрь.
Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). Возникнет масса новых интересов — только не хватайтесь за все сразу. Выберите главное, и тогда к концу года у вас появится повод собой гордиться. Продуктивны сентябрь, октябрь и декабрь.
Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023). Год удачен для вступления в брак, рождения ребенка. Дорожите родственными связями, а вот к новым лицам в вашем окружении относитесь критически. Насыщены событиями февраль, май, ноябрь.
Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024). Это ваш год — старания будут вознаграждены. Если планировали крупные покупки, пора их сделать. Одинокие дракончики женятся или выйдут замуж — лучше всего в феврале, мае или октябре.
Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013). Прислушивайтесь к советам тех, кому доверяете. Весной звезды готовят вам проверку на прочность, но вы с честью выдержите все испытания. В июне и августе можно приобрести то, о чем мечтали.
Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Не придется много думать о том, где найти деньги, — они сами поплывут в руки. Помощь придет от родных, живущих в другом городе или за границей. Ждите сюрпризов в феврале, мае и июле.
Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015). Вам захочется проявить себя в чем-то новом, освоить еще одну профессию, найти хобби. Возможны крупные приобретения или переезд. В марте, сентября и октябре грядут приятные перемены в личной жизни.
Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016). Если не станете разбрасываться по мелочам, получите, то к чему давно шли. В сердечных делах все прекрасно. Семейные пары могут начать общее дело. Удача улыбнется в марте, мае и ноябре.
Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017). Вам повезет, каким бы сложным ни казалось ваше положение. В трудную минуту положитесь на друзей и родных. Приятные изменения в личной жизни вероятны в апреле, мае и сентябре.
Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018). Если до этого вы совершили ошибку, самое время все поправить. Карьера резко пойдет в гору, можно попробовать себя в чем-то новом. В январе, марте или августе начнется яркий роман.
Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019). Год сулит много путешествий и деловых поездок. Возможно, поступит предложение о смене работы — попробуйте себя в необычной сфере. Самый безоблачный период — апрель, август и ноябрь.
Кстати
«Драконовские меры» — это не про дракона, а про Драконта — правителя Древней Греции. В 621 г. до н. э. он написал законы для Афинской республики. Очень суровые. Скажем, укравшего виноград из чужого сада сбрасывали со скалы. Драконта спросили, отчего так люто, и он изрек: «Малые преступления заслуживают смертной казни, а для больших я просто не выдумал более сурового наказания».