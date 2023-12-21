Поедем на батарейках? Решат ли электробусы проблемы с транспортом в Ростове

До Нового года по региону должны поехать электробусы. 20 машин уже поступили в Ростов, 10 — в Таганрог, а ещё 10 должны прийти в Волгодонск.
Куда можно будет добраться новым транспортом и нужен ли он вообще, выяснял rostov.aif.ru.
Тепло и экологично.
Уставшие от бесконечных проблем с транспортом ростовчане надеются, что электробусы хотя бы частично их решат.
«Во-первых, транспорт экологичный. Во-вторых, уже любому радуемся. Из центра уехать невозможно, очереди гигантские», — говорит жительница Левенцовки Марина Рогова.
Как раз туда и пойдут электробусы. Правда, сменят они не автобусы, а троллейбусы на маршрутах № 17 А «Левенцовка — Стройгородок — Ц. рынок» и № 7 «Сельмаш — Ц. рынок» (теперь это № 58). Плюс маршрут № 88, который курсирует между главным и старым автовокзалами, его сейчас обслуживают автобусы. В перспективе 88-м можно будет добраться до бывшего аэропорта — там откроется центральный областной автовокзал.
В Таганроге пустят два электробусных маршрута — с Русского поля и Северного в центр города. В Волгодонске на новую технику заменят автобусы № 51 «ВЗМЭО — садоводство “Машиностроитель”, № 22 “Переулок Маяковского — ВЗМЭО”.
Ехать должно быть приятно и удобно: в каждой машине подразумеваются системы информирования, видеокамеры, отопление и кондиционеры. На аккумуляторах электробусы могут проезжать 60−90 км.
В Ростов и Таганрог купили электробусы «КАМАЗ-6282», как в Москве. В Волгодонск должны привезти машины с завода «Транс-Альфа». Город стал первым крупным заказчиком таких электробусов. Но глава администрации Волгодонска Сергей Макаров в отчёте перед депутатами сказал, что с поставкой «есть проблемы», а после доклада даже ушёл в отставку.
Путь Москвы и путь Питера.
В России сложились два подхода к развитию электротранспорта. Первый — столичный. Там город освободили от контактной сети, полностью заменив троллейбусы на электробусы — сейчас в Москве их более 1000. Для них пришлось строить новую инфраструктуру: зарядные станции на конечных, обновлённые депо. Водителей тоже нужно больше, чем раньше — пока электробус заряжается, он стоит на месте.
Второй подход — питерский. Там пошли по пути продления троллейбусных маршрутов в новые районы за счёт моделей с автономным ходом. Они заряжаются в пути, используя уже существующую годами контактную сеть, а затем машина продолжает путь на аккумуляторе.
Примечательно, что в Ростове в 2020 году пошли по второму пути, закупив 20 троллейбусов «Горожанин». Теперь же приобрели электробусы. С другой стороны — покупка почти полностью оплачена за счёт федерального бюджета, и в условиях очередей на транспорт это лучше, чем ничего. Остаётся надеяться, что найдутся водители на эти машины, учитывая их острый дефицит на Дону.
Опыт использования электробусов в Ростове уже есть — ещё в 2018 году власти закупили «КАМАЗ-6282» первого поколения. Это был, как тогда говорилось, имиджевый проект. За 5 лет машина наездила на линии меньше 290 дней и несколько раз была в ремонте. В 2023 году электробус выезжал на линию два раза. Может, новая попытка будет удачнее?