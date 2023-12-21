Поедем на батарейках? Решат ли электробусы проблемы с транспортом в Ростове

Опыт использования электробусов в Ростове уже есть — ещё в 2018 году власти закупили «КАМАЗ-6282» первого поколения. Это был, как тогда говорилось, имиджевый проект. За 5 лет машина наездила на линии меньше 290 дней и несколько раз была в ремонте. В 2023 году электробус выезжал на линию два раза. Может, новая попытка будет удачнее?