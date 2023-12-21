Прогноз погоды на 21 декабря в Приморье

В четверг, 21 декабря, Приморье окажется во власти высотной ложбины, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают северо-востоку края местами небольшой снег, умеренный до сильного ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье до сильного, а температура воздуха составит −13…-24°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −17…-19°C, в утренние часы −21…-23°C.
В Уссурийске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха −16…-18°C, в утренние часы −26…-28°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха −14…-16°C, в утренние часы −21…-23°C.