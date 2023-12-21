Прогноз погоды на 21 декабря в Приморье

В четверг, 21 декабря, Приморье окажется во власти высотной ложбины, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». Синоптики обещают северо-востоку края местами небольшой снег, умеренный до сильного ветер возьмет направление с северо-запада, на побережье до сильного, а температура воздуха составит −13…-24°C.