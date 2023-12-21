Администрация Владивостока назвала места, где выход на лед официально разрешен

В постановление администрации Владивостока от 4 декабря 2023 года внесены изменения. Речь идет о запрете выхода на лед. Он по-прежнему действует, но с некоторыми правками, сообщает ИА PrimaMedia.
Запрет действует до 31 декабря на время ледостава, а также с 1 марта 2024 года — в период распадения льда.
Согласно документу, до 31 декабря находиться на льду все еще официально запрещено, однако теперь в постановлении есть пункт, в котором прописаны места-исключения. Среди них водные объекты Углового залива, бухты Песчаной п-ова Песчаный, бухты Мелководной п-ова Песчаный, бухты Новик (бухта Полонка), в районе ж/д станции «Санаторная», «Океанская», бухты Воевода. С 20 декабря выход на лед в этих местах разрешен.
Также до 10 января 2024 года запрещено пребывание в открытой части Амурского залива.