Администрация Владивостока назвала места, где выход на лед официально разрешен

Согласно документу, до 31 декабря находиться на льду все еще официально запрещено, однако теперь в постановлении есть пункт, в котором прописаны места-исключения. Среди них водные объекты Углового залива, бухты Песчаной п-ова Песчаный, бухты Мелководной п-ова Песчаный, бухты Новик (бухта Полонка), в районе ж/д станции «Санаторная», «Океанская», бухты Воевода. С 20 декабря выход на лед в этих местах разрешен.