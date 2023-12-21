Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразил соболезнования близким Оксаны Василишиной

Накануне, 20 декабря, не стало Оксаны Василишиной, руководителя организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразил соболезнования семье, коллегам и всем, кто был знаком с Оксаной Александровной. Он также подчеркнул, что её работа является примером для волонтеров, а дело должно быть продолжено.
Организация «Поиск пропавших детей — Красноярск» играет важную роль в сообществе и помогает людям, попавшим в трудную ситуацию. Губернатор надеется, что организация продолжит свою работу и поможет еще большему числу людей.