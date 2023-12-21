Приморский «Адмирал» проиграл в овертайме, но завоевал Кубок Икры

На льду «Фетисов Арены» во Владивостоке 20 декабря сразились хоккеисты «Адмирала» и «Амура». Поболеть за приморский клуб пришел губернатор края Олег Кожемяко со своей супругой. О том, как прошла игра, читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Первый период финального противостояния не принесло командам никаких очков. Самый острый момент у ворот гостей произошел на пятой минуте, когда Даниил Гутик из-за ворот выкатил шайбу под бросок Павла Шэна. Однако «центральный» закинул ее выше перекладины.
Во втором периоде голов также не было. Соперники 20 минут играли активно, инициатива перешла в их руки благодаря тому, что со стороны хозяев льда удалили несколько игроков. «Моряки» тоже не отставали, приморский вратарь Василий Демченко отразил 17 бросков.
Кульминационный стал третий период соревнования. На 44 минуте счет открыл игрок «Адмирала» Семен Панкратов. Но очередное удаление приморских хоккеистов помогло соперникам сравнять баллы.
В овертайме «Амур» вырвался вперед благодаря Егору Коршкову.
Но стоит отметить, что по итогам шести игр Дальневосточного дерби Кубок Икры «Адмирал» заработал семь очков и таким образом завоевал первое место.