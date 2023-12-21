Приморский «Адмирал» проиграл в овертайме, но завоевал Кубок Икры

Во втором периоде голов также не было. Соперники 20 минут играли активно, инициатива перешла в их руки благодаря тому, что со стороны хозяев льда удалили несколько игроков. «Моряки» тоже не отставали, приморский вратарь Василий Демченко отразил 17 бросков.