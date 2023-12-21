«СКА-Нефтяник» в Нижнем Новгороде продолжил победную серию в Чемпионате России

В Нижнем Новгороде 20 декабря состоялся очередной матч по хоккею с мячом Чемпионата России среди команд Суперлиги. На своем льду местный «Старт» принимал «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Домашний стадион «Старта» открытый, при этом термометр показывал температуру +3, поэтому из-за структуры льда простым матч не ожидался для обеих команд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С самого начала хабаровчане пошли в наступление, которое через семь минут дало результат. Но затем с реализацией голевых моментов у «кабанов» возникли проблемы, за это «Старт» наказал дальневосточников, сравняв счёт в одной из немногих своих атак. Армейцы не опустили руки и продолжили атаковать ворота нижегородцев, забив в течение восьми минут два мяча в исполнении Туомаса Мяаття. На перерыв клубы ушли при 1:3 на табло в пользу «СКА-Нефтяника».
Но хабаровчанам повезло: они заработали два угловых и смогли их реализовать — в этом сезоне с «корнерами» у «кабанов» очень большая проблема, о чем говорят и болельщики, и главный тренер команды.
Игра закончилась со счетом 3:6 и «Старту» не удалось прервать восьмилетнюю проигрышную серию в играх со «СКА-Нефтяником». Армейцы одержали уже третью победу подряд в ходе гостевого турне, что позволило им закрепиться на 4-м месте в турнирной таблице Чемпионата России.
— Первый тайм отыграли с подавляющим преимуществом. Мы могли забить еще шесть мячей и спокойно играть во втором тайме, но где-то подкачало мастерство. Также отмечу игру вратаря нижегородцев, он играл великолепно. Во втором тайме встали и забили гол, как и договаривались, но потом команда просела — сказывается усталость, у нас это уже третья игра на выезде, — прокомментировал главный тренер «СКА-Нефтяника» Александр Савченко.
Последняя гостевая игра для «кабанов» в этом году состоится 23 декабря. В этот день хабаровчане в Димитровграде сыграют с ульяновской «Волгой».