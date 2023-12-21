«СКА-Нефтяник» в Нижнем Новгороде продолжил победную серию в Чемпионате России

С самого начала хабаровчане пошли в наступление, которое через семь минут дало результат. Но затем с реализацией голевых моментов у «кабанов» возникли проблемы, за это «Старт» наказал дальневосточников, сравняв счёт в одной из немногих своих атак. Армейцы не опустили руки и продолжили атаковать ворота нижегородцев, забив в течение восьми минут два мяча в исполнении Туомаса Мяаття. На перерыв клубы ушли при 1:3 на табло в пользу «СКА-Нефтяника».