Корь в Казахстане: Инфекцию выявили у 25 тыс человек

В минздраве эту информацию не подтвердили. По данным профильного ведомства, в республике только на сегодня зарегистрировано около 25 тыс случаев кори, из них порядка 80% приходится на детей до 14 лет.
«В четырех регионах отмечается повышенный уровень заболеваемости: г. Алматы — 3527 случаев, г. Шымкент — 3213 человек, в Жамбылской области — 3190 случаев, в Мангистауской области — 2449 случаев», — сообщил руководитель управления комитета санэпидконтроля МЗ РК Жасулан Алпысбаев.
При этом, порядка 80% заболевших корью — это непривитые дети. В минздраве рекомендуют для профилактики заболеваемости пройти вакцинацию. На сегодня дополнительно получили прививки от кори порядка 570 тыс человек.
Напомним, ранее стало известно, что младенца заразили корью во время госпитализации в Актау. Пневмония, одышка и низкая сатурация: Астанчане тяжело переносят корь. Казахстан занял третье место по заболеваемости корью в мире. 731 человек заболел корью в Астане, в основном дети. Больных корью детей положили в коридоре Мангистауской областной больницы.