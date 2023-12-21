Самая длинная ночь года: 22 декабря начнется астрономическая зима

Несмотря на то, что календарная зима началась 1 декабря, синоптическая в этом году в Беларусь пришла вообще в ноябре, астрономическая зима наступит только 22 декабря.
Согласно подсчетам астрологов, зимнее солнцестояние наступит в ночь с 21 по 22 декабря в 05:27 по московскому (совпадает с минским) времени. Это самая длинная ночь и самый короткий день в году.
Зима, весна, лето, осень и снова зима
Астрофизики также подсчитали, что астрономическая зима 2023−2024 будут длиться почти 89 суток и закончится 20 марта 2024 года в 6 часов 6 минут. Самый короткий день в этом году придется на пятницу, 22 декабря. Долгота дня составит 7 часов 23 минуты 5 секунд.
«Каждый год эта цифра практически не меняется, колебания могут составлять секунды», — пояснили ученые.
Они также отметили, что следующая дата, связанная с солнечным циклом, — 20 марта. Это день весеннего равноденствия и наступления астрономической весны, в эти сутки день сравняется с ночью.
День летнего солнцестояния придется на 20 июня, это будет самый длинный день в году, его продолжительность в 2024 году составит 17 часов и 33 минуты.
Следующая дата, связанная с сезонами года, — это осеннее солнцестояние, в 2024 году оно случится 22 сентября в 15:43. В этот день закончится астрономическое лето и наступит астрономическая осень, световой день начнет стремительно уменьшаться. Годовой цикл завершится зимним равноденствием и самой длинной ночью в году.
Народные традиции
«В народной культуре белорусов считалось, что в день зимнего солнцестояния солнце умирает, а 25 декабря, когда день опять начинает понемногу прибывать, оно возрождается вновь», — рассказали Sputnik этнографы.
Они также рассказали, что в этот день выполняли так называемый обряд переворачивания, который символизировал поворот солнца на весну.
«Мы из разных этнографических командировок привозили рассказы о таких обрядах. К примеру, хозяева вставали рано утром, когда еще совсем темно, шли в сараи и переворачивали домашний скот — овец, коров, лошадей — мордами к дверям. Это был такой магический намек на то, что зима повернула на весну», — рассказали этнографы.
Кроме того, утром перемешивали, переворачивали и зерно будущего урожая.
Народные традиции также в этот день рекомендовали «пообщаться» с пчелами, чтобы в следующем году они собрали много меда.