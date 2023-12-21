Самая длинная ночь года: 22 декабря начнется астрономическая зима

«Мы из разных этнографических командировок привозили рассказы о таких обрядах. К примеру, хозяева вставали рано утром, когда еще совсем темно, шли в сараи и переворачивали домашний скот — овец, коров, лошадей — мордами к дверям. Это был такой магический намек на то, что зима повернула на весну», — рассказали этнографы.