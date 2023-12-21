Стала известна причина отмены первого рейса из Красноярска в Пекин

Стала известна причина, по которой накануне отменили первый авиарейс из Красноярска в Пекин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в аэропортах Красноярска и Владивостока.
«Авиакомпания “Россия” вынуждена была отменить рейсы в Пекин из регионов (Владивосток, Красноярск, Иркутск), так как не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны», — цитирует ТАСС.
Там также добавили, что пассажиров направят в Пекин альтернативными рейсами. Всего отменили три рейса: два из Владивостока и еще один из Красноярска — 19 декабря.
Появятся ли все-таки рейсы в Пекин из Красноярска и когда это произойдет, не уточняется.