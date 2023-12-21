Новокузнечанку с детьми-инвалидами переселили после жалобы в прокуратуру

В Новокузнецке матери-одиночке с двумя детьми-инвалидами выделили жильё лишь после жалобы в прокуратуру. До этого женщина жила с сыном и дочерью в многоквартирном доме, признанном аварийным ещё семь лет назад.
«Мы быстро переехали и сейчас живём в большой светлой и очень тёплой квартире. Я, конечно же, мечтала о большой кухне, в сравнении с нашими тремя квадратами восемь квадратов — это хоромы. От всей души хотим поблагодарить сотрудников прокуратуры», — говорит новокузнечанка Анна.
Она обратилась в октябре к заместителю Генерального прокурора РФ Дмитрию Демешину и рассказала о своей ситуации. Её переселили в двухкомнатную квартиру в Новоильинском районе (видео по ссылке).