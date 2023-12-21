Новокузнечанку с детьми-инвалидами переселили после жалобы в прокуратуру

«Мы быстро переехали и сейчас живём в большой светлой и очень тёплой квартире. Я, конечно же, мечтала о большой кухне, в сравнении с нашими тремя квадратами восемь квадратов — это хоромы. От всей души хотим поблагодарить сотрудников прокуратуры», — говорит новокузнечанка Анна.