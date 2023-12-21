В Хабаровске отменили остановку электричек на станции Юбилейная

АО «Экспресс Приморья» сообщает о временной отмене остановки пригородных поездов Хабаровска на станции Юбилейная. Здесь продолжаются ремонтные работы по установке второй посадочной платформы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Изменения коснутся движения четырех электричек, следующих от стации Хабаровск-1 до станций Хор и Вяземская.



— Остановка на станции Юбилейная отменена по 30 декабря для пригородных поездов № 6802 и № 6812 «Хабаровск-1 — Вяземская», № 6804 и № 6808 «Хабаровск-1 — Хор», — сообщили в компании АО «Экспресс Приморья». Напомним, что в рамках программы модернизации Восточного полигона РЖД в Хабаровске идет строительство третьего пути между станциями Хабаровск-1 и Хабаровск-2. На одной стороне остановки Юбилейная уже построена новая платформа. Поэтому ограничения не касаются движения пригородных поездов, следующих в город.