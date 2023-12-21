Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный умеренный до порывистого.
Дневная температура воздуха может колебаться от −2°С до +4°С.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске и Гомеле столбик термометра поднимется до отметки +1…+3°C. В этих городах в четверг будет в основном облачная погода. В Минске временами пройдут дождь и мокрый снег (вероятность осадков 80−90%), а в Гомеле — в основном дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Минске порывы могут достигать 14 м/с, в Гомеле — 12 м/с.
В Бресте и Гродно схожие погодные условия: облачная погода, временами осадки, +2…+4°C, ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Могилеве сегодня немного холоднее — 0…+2°C. В областном центре в четверг также будет преобладать облачная погода. Временами пройдут мокрый снег и дождь, вероятность осадков составляет 80−90%. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 12 м/с.
В Витебске синоптики обещают от −1 до +1°C. Также ожидается облачная погода и дождь с мокрым снегом. Ветер, как и в других областных центрах, юго-западный 5−10 м/с с порывами до 12 м/с.