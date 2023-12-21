Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

В Минске и Гомеле столбик термометра поднимется до отметки +1…+3°C. В этих городах в четверг будет в основном облачная погода. В Минске временами пройдут дождь и мокрый снег (вероятность осадков 80−90%), а в Гомеле — в основном дождь. Ветер юго-западный 5−10 м/с, в Минске порывы могут достигать 14 м/с, в Гомеле — 12 м/с.