Получить новую профессию смогут еще больше жителей Хабаровского края

Начиная с 2024 года, обучение станет доступным для всех желающих, включая незанятых женщин с детьми дошкольного возраста, людей старше 50 лет и предпенсионного возраста, незанятую молодежь до 35 лет, безработных, участников СВО и их семьи, а также для ищущих работу и инвалидов.