Получить новую профессию смогут еще больше жителей Хабаровского края

Возможность бесплатно приобрести новую профессию или пройти переквалификацию доступна в Хабаровском крае благодаря реализации регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С начала следующего года возможность воспользоваться этим механизмом расширится для различных категорий населения.
В 2023 году жителям Хабаровского края для обучения было доступно более двух тысяч различных образовательных программ.
— Более 1,8 тысяч Хабаровского края приобрели новые, востребованные профессии или повысили свою квалификацию. Из этого числа более 1,3 тысячи человек трудоустроились (сохранили свою занятость) или начали свое собственное дело, — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства края.
Начиная с 2024 года, обучение станет доступным для всех желающих, включая незанятых женщин с детьми дошкольного возраста, людей старше 50 лет и предпенсионного возраста, незанятую молодежь до 35 лет, безработных, участников СВО и их семьи, а также для ищущих работу и инвалидов.
К обучению также приглашаются люди, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это касается не только родителей, но и бабушек и дедушек, заботящихся о малыше.