Культурно-досуговый центр «Марат» в Иркутске готовят к открытию

К завершению подходит реконструкция здания бывшего кинотеатра «Марат» на улице Рабочего Штаба в Иркутске подходит к завершению. Здесь будет функционировать муниципальный культурно-досуговый центр. В настоящий момент учреждение готовят к открытию: убирают строительный мусор, моют помещения и расставляют мебель. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Новый современный центр объединит жителей предместий Марата, Рабочего, Радищева, микрорайонов Топкинский, Лесной, Зеленый. Объект пустовал несколько десятилетий. Решение о проведении ремонта приняли совместно с губернатором Игорем Кобзевым. Работы выполнили по областной программе “Развитие культуры”. Средства были выделены из городского и регионального бюджетов», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Добавим, что кинотеатр «Марат», который был возведен в 1937—1939 годах, является памятником архитектуры. Здание в 2013 году выкупили в муниципальную собственность. При ремонте учитывали его историческую специфику.