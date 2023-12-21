Культурно-досуговый центр «Марат» в Иркутске готовят к открытию

К завершению подходит реконструкция здания бывшего кинотеатра «Марат» на улице Рабочего Штаба в Иркутске подходит к завершению. Здесь будет функционировать муниципальный культурно-досуговый центр. В настоящий момент учреждение готовят к открытию: убирают строительный мусор, моют помещения и расставляют мебель. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.