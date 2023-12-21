Использовал только одну комбинацию: житель Челябинской области выиграл в лотерею более 33 млн рублей

Житель Челябинской области стал победителем государственной лотереи «Рапидо». Он выиграл суперприз в размере 33,7 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», счастливый билет стоил 900 рублей.
— Счастливчик выиграл благодаря комбинации, которую он использовал в трех тиражах подряд. Билет был куплен в розничной точке продаж «Столото», — уточнили в пресс-службе организатора лотереи.
По правилам гослотереи «Рапидо», чтобы получить суперприз, нужно угадать все числа комбинации. Розыгрыши проходят каждые 15 минут. К победе южноуральца привели цифры 20, 13, 7, 5, 11, 4, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором.
Победитель лотереи стал мультимиллионером 20 декабря в 293171-м тираже. Он еще не обратился к организаторам за выигрышем. Вполне возможно, что счастливчик еще не знает о своем везении.