Зашли в тупик. Волгоградцы возмущены предстоящей транспортной реформой

На днях стало известно: с февраля 2024-го жители пригородов Волгограда и Волжского, включая Краснослободск и Городище, больше не смогут добираться привычным путём на маршрутках до места работы или учёбы.
К чему приведёт урезание маршрутов, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
«Нас ждёт хаос и бардак».
Напомним, что планы существенно урезать протяжённость маршрутов между Волжским и Волгоградом, а также Среднеахтубинским районом, райцентром Городище власти региона вынашивали давно, но сталкивались с народным сопротивлением. Но в середине осени, как сообщили перевозчики, они получили на руки новые маршрутные карты, где отображены изменённые маршруты.
С февраля 2024 г. маршрутки № 123 т, 160 и 260 из Волжского будут курсировать только до остановки «Школа № 3» в ТЗР, № 159 — до Больничного комплекса. 246-я и 174-я финишируют у автовокзала, как и № 110 из пос. Городище.
Не изменится лишь маршрут микроавтобуса № 123, который по-прежнему будет доставлять пассажиров из города-спутника до ж/д вокзала Волгограда.
— Мы, перевозчики, как и наши пассажиры, все последние месяцы были однозначно категорически против таких нововведений, — говорит директор «ИП Авдеев Н. И.» Нина Паршина (маршруты № 160, 174). — Но если в середине года у нас ещё теплилась надежда, что чиновники пойдут с нами на диалог, прислушаются к мнению перевозчиков и пассажирского сообщества, сейчас таких ожиданий нет. Нам уже выдали изменённые маршрутные карты, по которым мы должны заработать с 7 февраля.
Это, по словам Нины Паршиной, уже привело к массовым увольнениям водителей.
«Чиновники для своего решения подгадали самое неподходящее время, когда страна находится в непростой ситуации, — говорит предприниматель. — Доходы людей падают, но теперь наши пассажиры будут вынуждены тратить больше времени и средств на дорогу при пересадке на внутригородской транспорт».
Нина Паршина также отметила, что маршрут № 174 выполняет и важную социальную функцию.
«Если мы уйдём из Краснослободска, где около 16 тыс. жителей, или резко сократим число рейсов оттуда, вывоз людей оттуда станет проблематичным, — считает транспортный предприниматель. — Местные дороги там находятся в ненормативном состоянии. Кто вообще туда захочет возить пассажиров, вкладывая средства в запчасти, амортизацию машин, как это годами делали наши водители?!».
Упорно игнорируют.
Категорически против предполагаемой реформы на межмуниципальных маршрутах и огромное количество жителей Волгограда, Волжского, многие из которых доносят своё возмущение в письмах, звонках в редакцию.
— Нет ничего хуже, чем среди зимы создавать дополнительные проблемы пассажирам, заставляя ежедневно в часы пик лихорадочно искать варианты пересадок где-то около автовокзала или в ТЗР, — возмущена жительница Волжского Татьяна Храмова. — Зачем усиливать напряжение и усложнять жизнь десятков тысяч людей?
— С Красного Октября езжу на работу в сторону центра, уехать в часы пик очень сложно, — говорит волгоградка Марина Левченко. — А теперь на существующие в городе маршруты наложится ещё пригородный пассажиропоток!
— В маршрутке № 174 увидела объявление о сокращении маршрута, что очень неудобно для нас, жителей ЖК «Янтарный город», — возмущена Анна Сладкова. — Мы уже засыпали облтранс обращениями по поводу альтернативного способа добраться от нас до центра или хотя бы Ворошиловского района. Но с нами даже не хотят обсуждать подобные вопросы.
Чиновники упорно игнорируют тот факт, что такие маршруты, как № 260 и 174, связывали тысячи пассажиров из Волжского и Заволжья с социально значимыми объектами. Для студентов это ВолГУ и аграрный университет, для пациентов — кардиоцентр, для будущих мам — перинатальный центр. Чаты просто разрываются от возмущения по поводу того, что путь для этих людей теперь становится более сложным и дорогим.
Всё для людей?
Не найдя ответы на животрепещущие вопросы, активные пассажиры сокращаемого практически втрое маршрута № 174 пытались отстоять его, собирая подписи, записав обращение к главе государства. Обращение о сохранении маршрута № 174 в существующих границах за пару дней собрало более 600 подписей.
Но власти настаивают: все их решения — исключительно в интересах людей.
— Суть предстоящих с февраля 2024 г. изменений заключается исключительно в переносе конечных остановок, при этом интервалы движения автобусов останутся без изменений, — сообщили в облтрансе. — Предложение о корректировки внесено в целях устранения дублирования межмуниципальных и внутригородских маршрутов — по отдельным участкам оно составляет до 18 километров. Одновременно продолжается работа по расширению городских автобусных маршрутов, обновлению подвижного состава транспортных предприятий.
Глас народа.
Из обращения инициативной группы жителей Волжского и Волгограда в администрацию президента РФ:
"7 февраля комитет транспорта Волгоградской области практически полностью выводит из черты города-миллионника Волгограда сразу несколько очень популярных маршрутов микроавтобусов, которые связывают воедино огромную жилую агломерацию. Столь большое количество сокращений маршрутов неизбежно вызовет транспортный коллапс. Людям, которые, к примеру, из Волжского ездят на работу в Волгоград, придётся на полчаса раньше выходить из дома, так как теперь им нужно будет делать минимум одну дополнительную пересадку, причём на более медленный транспорт.
И это всё случится за полтора месяца до президентских выборов".
Пассажирский транспорт Волгограда.
90 км составляет протяжённость Волгограда вдоль Волги, это самый протяжённый город России.
89 млн пассажиров перевёз общественный транспорт в столице области за 2022 год.
По 44 млн человек в год в среднем перевозят автобусы и электротранспорт, то есть пассажиропоток делится между ними поровну.
Более 240 тыс. человек ежедневно пользуются автобусами, трамваями и троллейбусами в Волгограде.
675 тыс. горожан пользуются речным транспортом.
(Данные мэрии Волгограда и из открытых источников).
Прямая речь.
Экономист Анна Макеева, Волжский:
— Все понимают, что решение властей связано с тем, что в Волгоград приходят всё новые партии автобусов, электробусов, и эти приобретения надо оправдывать экономически. Так никто не против! Но вы пустите этот красивый современный транспорт по пригородам, чтобы они быстро и регулярно везли людей в столицу области и обратно без пересадок и удорожания проезда!
Но ведь чиновникам надо собрать сливки исключительно в городе, где высокий трафик, а что будет в пригородах, им всё равно! А в пригородах будет коллапс и повышение цен на проезд — вот что ждёт десятки тысяч людей. Это и есть цель транспортной реформы?
Мнение.
Эксперт по транспорту Виктор Коваль:
— В самой идее появления на территории Волгограда сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) нет ничего плохого. Более того, такая система эволюции местных транспортных потоков неизбежна. К тому же сама по себе практика превалирования в современном городе маршруток порочна. Любые маршрутки в виде микроавтобусов физически не способны с комфортом перевезти необходимое количество пассажиров на массовых пассажиропотоках.
Одно лишь существенное «но». Реализация идеи по сокращению межмуниципальных маршрутов именно в сегодняшней экономической, социальной, транспортной ситуации в нашем городе не выглядит своевременной и может принести больше очевидных минусов, чем плюсов.
Имею все основания предполагать, что в системе управлении городским транспортом либо нет специалистов, способных просчитать последствия того или иного масштабного решения, либо к голосам экспертов чиновники попросту не особо прислушиваются. И тот, и другой вариант приведёт к тому, что количество ошибочных или неоптимальных решений в ходе реновации транспорта будет только расти.
P. S.
Бумажный вариант АиФ«- Нижнее Поволжье», в котором опубликована эта статья, уже вышел, когда стало известно, что сроки урезания маршрутов сместили на год. По данным v1.ru, обратившиеся в властям горожане получили ответ за подписью председателя облкомтранса Анатолия Васильева, в котором говорится, что комитет готовит документацию по переносу даты изменения схем движения маршрутов №№ 160, 260, 159 т, 174, 110 и других на срок не ранее 1 декабря 2024 года.
А значит, борьба волгоградцев продолжится.