Зашли в тупик. Волгоградцы возмущены предстоящей транспортной реформой

— Мы, перевозчики, как и наши пассажиры, все последние месяцы были однозначно категорически против таких нововведений, — говорит директор «ИП Авдеев Н. И.» Нина Паршина (маршруты № 160, 174). — Но если в середине года у нас ещё теплилась надежда, что чиновники пойдут с нами на диалог, прислушаются к мнению перевозчиков и пассажирского сообщества, сейчас таких ожиданий нет. Нам уже выдали изменённые маршрутные карты, по которым мы должны заработать с 7 февраля.