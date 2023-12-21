В одной из махаллей Учтепинского района отключат газ

Сегодня, 21 декабря, жителей и оптовых потребителей топлива в махалле «Катта чупон» Учтепинского района на время оставят без газа. Газоснабжение будет приостановлено в 11:00. Подача голубого топлива будет восстановлена после завершения ремонтных работ к 16:00.