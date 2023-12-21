Народные приметы на 22 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

С давних пор 22 декабря считается днем, когда верующие вспоминают мать Девы Марии — Анну и чтят икону «Нечаянная радость». В народном календаре — Анна Темная (Зимняя). День зимнего солнцестояния давал нашим предкам подсказки, чего ждать от 31 декабря. Также в старину дата была связана с множеством поверий и запретов, соблюдать которые старались все от мала до велика. Люди боялись нарушать неписаные правила, веря, что навлекут на себя беды и болезни.
Народные приметы на 22 декабря: что нельзя делать
Народная мудрость запрещает ссориться 22 декабря. Если вам не удастся избежать конфликта, в ближайший месяц покоя не ждите. Даже пустяковый спор или недопонимание может обернуться враждой. Не исключено, что с вашим другом вы перестанете общаться до конца своих дней. Чтоб этого не произошло, держите себя в руках, не повышайте голос и откажитесь от нецензурной лексики.
Не повезет в ближайшее время и тем, кто привык поздно просыпаться. Отдыхая в постели до обеда, вы упустите ценную возможность, которая принесла бы вам деньги. Если же провести без дел целые сутки, в будущем году вас будет ждать нищета.
Ни в коем случае не отказывайте в этот день просящему милостыню. Не имея денег с собой, можно помочь неимущему другим способом, например, угостить его или поделиться старыми вещами.
Не стоит даже думать о грустном 22 декабря. Такими мыслями вы только притянете негатив в свою жизнь. Жаловаться на судьбу тоже не нужно. Собеседник вряд ли окажется вам полезен в сложившейся ситуации, а вот слухи распространить о ваших несчастьях может легко.
Поскольку этот день издавна считается самым темным в году, наши предки старались не выходить из дома лишний раз. Все задачи за пределами жилища они решали в светлое время суток, после чего принимались за хлопоты по хозяйству.
В связи с тем, что Анна Зимняя приходится на Рождественский пост, к столу не следует подавать мясные и молочные блюда. Алкоголь верующие также не пьют.
Мужу с женой в этот день запрещается из одной тарелки есть. В старину говорили, что нарушители запрета обязательно расстанутся в ближайшее время. Также хозяйка не должна нательное белье своего супруга стирать 22 декабря. Если женщина ослушается, то скоро узнает об измене второй половинки.
Мужчина не должен угощать родственниц и подруг жены чем-то кислым, например, чаем с лимоном или клюквенным морсом. В противном случае, эти дамы наговорят про него небылицы его супруге.
Народные приметы на 22 декабря: что можно делать
22 декабря, в день иконы «Нечаянная радость», принято посещать храмы. Верующие молятся о здоровье детей и просят святых о пополнении семейства. Также они надеются на мир в семье и защиту от врагов.
После визита в церковь наши предки, как правило, оставались дома. Они считали, что день категорически не подходит для поездок. Поэтому люди организовывали свой досуг вместе с родными и соседями. Вместе они могли заниматься уборкой и готовкой, а затем дружной компанией садились за стол.
Дата окажется благоприятной для молодых, которые пока не связали себя узами брака. Они могут признаться в чувствах друг другу или назначить дату свадьбы. Считается, что такой союз будет крепким и счастливым.
Приметы о погоде на 22 декабря
Ясная погода 22 декабря предвещает, что и последний день текущего месяца выдастся погожим. Скорее всего, на улице будет морозно. А вот если на Анну Темную пасмурно, то и в конце декабря можно ждать потепления.
Метель в светлое время суток у наших предков считалась предвестником лютой стужи. Резко похолодает уже с наступлением ночи.
Хорошими приметами этой даты считаются снежные бугры и большое количество инея на деревьях. В следующем году можно надеяться на богатый урожай.
Именины 22 декабря
22 декабря именины отмечают Анна, Александр и Василий. Также поздравить нужно Владимира и Степана.