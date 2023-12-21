Народные приметы на 22 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

С давних пор 22 декабря считается днем, когда верующие вспоминают мать Девы Марии — Анну и чтят икону «Нечаянная радость». В народном календаре — Анна Темная (Зимняя). День зимнего солнцестояния давал нашим предкам подсказки, чего ждать от 31 декабря. Также в старину дата была связана с множеством поверий и запретов, соблюдать которые старались все от мала до велика. Люди боялись нарушать неписаные правила, веря, что навлекут на себя беды и болезни.