В Ростове-на-Дону планируется построить платную автодорогу через весь город

Между тем, как сообщают ростовские СМИ, предполагается, что дорога пройдет от проспекта Сиверса до улицы Таганрогской. Магистраль будет начинаться в районе старого автовокзала на улице Сиверса, пересекать улицы Текучева и Мечникова, предположительно, эстакадой, иметь съезды на проспект Ленина и упираться в улицу Таганрогскую в районе пересечения с улицей Оганова: там будет оборудована новая развязка. Новая автодорога дополнит существующие маршруты из центра на Военвед.