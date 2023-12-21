В Ростове-на-Дону планируется построить платную автодорогу через весь город

Проект строительства такой дороги, названной «Темерницким скоростным диаметром», предложила ГСК «Дон».
В соответствии с проектом, компания планирует построить четырехполосную автодорогу в нескольких уровнях общей протяженностью 7,3 км, по которой добраться из центра Ростова на Военвед на автомобиле можно будет за 6 минут.
При этом плата за проезд составит 75 рублей.
«Нашей компанией действительно рассматривается вопрос создания городской платной магистрали в Ростове. Говорить о технико-экономических показателях и объемах финансирования на данный момент преждевременно. В этом направлении ведется активная работа», — пояснили в ГСК «Дон» сайту РБК.
Между тем, как сообщают ростовские СМИ, предполагается, что дорога пройдет от проспекта Сиверса до улицы Таганрогской. Магистраль будет начинаться в районе старого автовокзала на улице Сиверса, пересекать улицы Текучева и Мечникова, предположительно, эстакадой, иметь съезды на проспект Ленина и упираться в улицу Таганрогскую в районе пересечения с улицей Оганова: там будет оборудована новая развязка. Новая автодорога дополнит существующие маршруты из центра на Военвед.
Напомним, сейчас можно проехать в этот район из центральной части города через Стачки, Малиновского и по Таганрогской или же по Буденновскому — Стартовой — Вавилова. Однако проезд по существующим маршрутам у автомобилистов занимает от 25 до 60 минут.