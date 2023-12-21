Где в Петербурге купить новогоднюю ёлку?

пр. Энтузиастов, уч. 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)

Среднеохтинский пр., уч. 1 (южнее д. 23, лит. А по Среднеохтинскому пр.)

пр. Ударников, уч. 1 (северо-восточнее д. 30/23, лит. А по Индустриальному пр.)

пр. Металлистов, уч. 1 (восточнее д. 17, лит. А по шоссе Революции)

пр. Металлистов, уч. 1 (юго-западнее д. 19/30, лит. А по пр. Металлистов)

ул. Стахановцев, уч. 1 (западнее д. 10, корп. 3, лит. А по ул. Стахановцев)

Пискарёвский пр., уч. 69 (северо-восточнее д. 39, лит. А по Пискарёвскому пр.)

Индустриальный пр., уч. 111 (юго-западнее д. 27, лит. А по Индустриальному пр.)

Заневский пр., уч. 98 (у дома 45, литера А, по Заневскому проспекту)

Таллинская ул., д. 7, лит. Л.