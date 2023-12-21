Где в Петербурге купить новогоднюю ёлку?

Всего таких точек более 60.
Адмиралтейский район
наб. кан. Грибоедова, уч. 7 (на пересечении с Садовой ул.).
Василеостровский район
ул. Кораблестроителей, уч. 159 (у д. 21, корп. 1, лит. А)
ул. Кораблестроителей, уч. 128 (у д. 31, корп. 2, лит. Б).
Выборгский район
пр. Луначарского, уч. 83 (юго-западнее пересечения с ул. Есенина)
ул. Сикейроса, уч. 17 (северо-восточнее пересечения с ул. Есенина)
ул. Хошимина, уч. 18 (северо-западнее д. 13, корп. 1, лит. А)
2-й Муринский пр., уч. 56 (северо-западнее пересечения с Институтским пр.)
2-й Муринский пр., уч. 27 (юго-восточнее д. 2/40, лит. А по пр. Тореза)
пр. Художников, уч.109 (юго-западнее пересечения с пр. Луначарского).
Калининский район
улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)
проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корп. 1, лит. А по пр. Просвещения)
Бестужевская улица (угол Бестужевской и Замшина ул.)
Замшина ул. (севернее д. 27, корп. 1, лит. А по ул. Замшина)
пр. Культуры, уч. 2 (юго-западнее д. 21 корп. 1, лит. А по пр. Культуры)
Гражданский пр. (восточнее д. 84, лит. А по Граждан-скому пр.).
Кировский район
Автовская улица, участок 129 (у дома 3)
проспект Ветеранов, д. 78 (угол пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна)
перекрёсток пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова, возле д. 53
ул. Лёни Голикова, уч. 134 (у д. 27, лит. А)
пр. Ветеранов, уч. 186 (у д. 101 по пр. Ветеранов)
ул. Стойкости, уч. 160 (северо-западнее д. 38, корп. 1, лит. А).
Колпинский район
пос. Понтонный, Заводская ул., напротив д. 18, лит. А (у ж/д. платформы)
пос. Понтонный, ул. Судостроителей, уч. 1 (у д. 35 по Южной ул.)
г. Колпино, бульв. Трудящихся, уч. 1 (северо-восточнее д. 35, корп. 1, лит. А по бульв. Трудящихся).
Красногвардейский район
пр. Энтузиастов, уч. 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)
Среднеохтинский пр., уч. 1 (южнее д. 23, лит. А по Среднеохтинскому пр.)
пр. Ударников, уч. 1 (северо-восточнее д. 30/23, лит. А по Индустриальному пр.)
пр. Металлистов, уч. 1 (восточнее д. 17, лит. А по шоссе Революции)
пр. Металлистов, уч. 1 (юго-западнее д. 19/30, лит. А по пр. Металлистов)
ул. Стахановцев, уч. 1 (западнее д. 10, корп. 3, лит. А по ул. Стахановцев)
Пискарёвский пр., уч. 69 (северо-восточнее д. 39, лит. А по Пискарёвскому пр.)
Индустриальный пр., уч. 111 (юго-западнее д. 27, лит. А по Индустриальному пр.)
Заневский пр., уч. 98 (у дома 45, литера А, по Заневскому проспекту)
Таллинская ул., д. 7, лит. Л.
Красносельский район
пр. Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)
ул. Адмирала Трибуца, уч. 15 (северо-восточнее ул. Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)
ул. Маршала Захарова, уч. 35 (у д. 31)
г. Красное Село, пр. Ленина, уч. 88 (восточнее д. 22, лит. А по ул. Освобождения)
пр. Ветеранов, уч. 38 (у д. 140)
муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, уч. 26 (кольцо автобуса 442)
г. Красное Село, Театральная ул., уч. 5 (севернее д. 6, лит. А).
Кронштадтский район
город Кронштадт, ул. Карла Маркса, уч. 3 (юго-западнее д. 12, лит. А).
Московский район
Варшавская ул., уч. 181 (у д. 29, корп. 1, лит. А)
ул. Ленсовета, уч. 174 (у д. 56, лит. А)
ул. Ленсовета, уч. 175 (напротив д. 9/24, лит. А)
Новоизмайловский пр., уч. 148 (у д. 42, корп. 1)
Бассейная ул., уч. 182 (у д. 65 по Бассейной ул.)
Краснопутиловская ул., уч. 119 (северо-восточнее д. 96, лит. А)
Краснопутиловская ул., уч. 133 (южнее д. 66, корп. 2, лит. А)
Пулковское шоссе, уч.130 (у д. 13, корп. 1)
пр. Ю. Гагарина, уч. 175 (западнее д. 20, корп. 7, лит. А).
Невский район
Искровский пр., уч. 20 (западнее д. 14)
ул. Крыленко, уч. 33 (западнее д. 21, корп. 1, лит. С1)
ул. Седова, уч. 17 (восточнее д. 99, корп. 1, лит. А)
пр. Солидарности, уч. 26 (северо-восточнее д. 11, корп. 1, лит. А)
пр. Елизарова, уч. 27 (восточнее д. 30).
Петроградский район
Пионерская ул., 2, пересечение с Большой Пушкарской ул.
Приморский район
пр. Сизова, уч. 8 (юго-западнее пересечения с пр. Королёва)
ул. Уточкина, д. 3, корп. 1 Серебристый бульв., у д. 20
Вербная ул., дом 19
Вербная ул., уч. 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским пр.)
Коннолахтинский пр., уч. 5 (южнее д. 2).
Пушкинский район
пос. Шушары, территория Славянка, Ростовская ул., у д. 17/4 на перекрёстке с ул. Туровской.
Фрунзенский район
Будапештская ул., уч. 291 (юго-западнее д. 12/100, лит. А по ул. Ярослава Гашека)
ул. Олеко Дундича, уч. 64 (юго-восточнее д. 34, корп. 1, лит. А по ул. Олеко Дундича).