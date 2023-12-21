Выходивший на линию с 1987 года трамвай обкатывают после ремонта в Иркутске

В Иркутске завершили капитальный ремонт трамвая, который выходил на линию с 1987 года. Сейчас он проходит обкатку, и после завершения всех испытаний его выпустят на один из городских маршрутов.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, в течение года у трамвая отремонтировали раму, обновили салон и сидения, смонтировали светодиодное освещение и оптику, а также установил информационное табло. Также обновили кабину водителя, где изменили пульт управления и контроллер и предусмотрели регулировку зеркал с помощью джойстика.
Вагон полностью соответствует необходимым техническим требованиям безопасности. При восстановлении вагона использовали материалы и оборудование, которые используются при сборке современных вагонов.