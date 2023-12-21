В двух точках Хабаровского края столбик термометра опустится ниже 40 градусов

Крепкие морозы, которые пришли в Хабаровский край, пока не отступают, а напротив становятся все сильнее. Зима испытывает нас на прочность! Но мы держимся, как истинные дальневосточники!.
Так, 22 декабря в Чегдомыне и селе имени Полины Осипенко ночью столбики термометров опустятся до отметки −40…-42 градуса, днем в Чегдомыне −27…-29, а в Полине Осипенко на три градуса теплее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Комсомольске-на-Амуре ночной фон температур −36…-38, днем −26…-28 градусов. В Троицком на рассвете — 35…-37, днем −24…-26. В Николаевске-на-Амуре тоже аномальные холода, в темное время суток там −34…-36 градусов, днем −23…-25. В Чумикане тоже холодно, ночью там −28…-30, днем −23…-25 градусов. В Аяне ночью −24…-26, днем −20…-22, в Советской Гавани ночной фон температур −24…-26, дневной −17…-19 градусов.
Удивительно, но в Хабаровске 22 декабря так же студено, как на севере, ночью в краевом центре −34…-36, днем ненамного теплее — 25…-27.
Южные районы края тоже скованы морозами. В Бикине в пятницу ночью холоднее даже, чем в Хабаровске, там −36…-38, в Вяземском в темное время суток −35…-37, днем в обоих селах −22…-24.
В пятницу, 22 декабря наступит день зимнего солнцестояния. С точки зрения астрономов, зимнее солнцестояние — момент, когда Солнце достигает минимального склонения. Если перевести это на обычный язык, то Солнце «застрянет» на одной высоте — настолько низкой, что даже в полдень будет буквально нависать над горизонтом. Высота солнца в день зимнего солнцестояния будет составлять всего 11 градусов. К чему нам готовиться? Прежде всего, к самому короткому световому дню года: 22 декабря он продлится всего-навсего 6 часов 59 минут 49 секунд. И нас ждет самая длинная ночь: 17 часов 11 секунд!
А за полярным кругом Солнце вообще перестанет подниматься: там наступит полярная ночь. Но зато потом день начнет понемногу прибавляться, и с каждой минутой мы будем приближаться к весне. Хотя она еще так далеко!