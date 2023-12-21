В двух точках Хабаровского края столбик термометра опустится ниже 40 градусов

В пятницу, 22 декабря наступит день зимнего солнцестояния. С точки зрения астрономов, зимнее солнцестояние — момент, когда Солнце достигает минимального склонения. Если перевести это на обычный язык, то Солнце «застрянет» на одной высоте — настолько низкой, что даже в полдень будет буквально нависать над горизонтом. Высота солнца в день зимнего солнцестояния будет составлять всего 11 градусов. К чему нам готовиться? Прежде всего, к самому короткому световому дню года: 22 декабря он продлится всего-навсего 6 часов 59 минут 49 секунд. И нас ждет самая длинная ночь: 17 часов 11 секунд!