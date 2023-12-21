Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Горячую линию по работе общественного транспорта Хабаровска проведет мэрия

Задать вопросы горожане смогут 25 декабря.
Источник: Freepik

О работе муниципального пассажирского транспорта в новогодние каникулы хабаровчан проконсультируют 25 декабря, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт городской администрации.

25 декабря с 10 до 11 часов в управлении промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска состоится горячая линия по теме «Организация работы муниципальных маршрутов в новогодние праздничные дни 2024 года».

На вопросы горожан по телефону 30−21−82 ответит главный специалист отдела организации и мониторинга работы муниципальных маршрутов Корнева Ольга Геннадьевна.