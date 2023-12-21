Горячую линию по работе общественного транспорта Хабаровска проведет мэрия

О работе муниципального пассажирского транспорта в новогодние каникулы хабаровчан проконсультируют 25 декабря, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт городской администрации.
25 декабря с 10 до 11 часов в управлении промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска состоится горячая линия по теме «Организация работы муниципальных маршрутов в новогодние праздничные дни 2024 года».
На вопросы горожан по телефону 30−21−82 ответит главный специалист отдела организации и мониторинга работы муниципальных маршрутов Корнева Ольга Геннадьевна.