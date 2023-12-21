Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +5 градусов, осадки не ожидаются только в воскресенье. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +3−5, облачно, временами дождь (вероятность — 95%), ветер южный 6 м/с. В ночь на пятницу — +2−4.
В пятницу днём — +3, пасмурно и дождливо (вероятность — 91%), ветер юго-западный 5−9 м/с. В ночь на субботу — от 0 до +1.
В субботу днём — от 0 до +2, облачно, временами снег с дождём (вероятность — 87%), ветер западный 6−7 м/с. В ночь на воскресенье — от −1 до 0.
В воскресенье днём — +2−3, облачно, ветер западный 2−4 м/с. В ночь на понедельник — от −1 до +3.