Сухие лопаты. Что делать, если управляющая компания спит в снегопад

Последние недели на Северную столицу один за другим обрушивались циклоны. Начало зимы выдалось снежным и непростым как для горожан, так и для коммунальщиков. И если некоторые управляющие компании прилагают все усилия для того, чтобы выполнять свои обязательства перед жильцами, то другие ничего не делают и даже не выходят на контакт с людьми.
Мотивация рублём не в интересах жильцов.
Если УК не справляется, это может стать поводом для смены организации, обслуживающей дом. Существует и другой рычаг, мотивирующий коммунальщиков устранять последствия снегопадов: система штрафов и счета за оказание посильной помощи в уборке от снега со стороны городских структур. Часть петербургских УК таким образом уже сменили руководство, но пока это редкость.
«Нужно понимать, что счёт будет в итоге делегирован собственникам жилья. А это неприятно для горожан. Лучше бы управляющие компании начали работать по нормативам».
Куда жаловаться на недобросовестные УК.
В Петербурге ситуация с уборкой привлекла внимание властей. Управляющие компании начали проверять сотрудники прокуратуры. Редакция spb.aif.ru попыталась связаться с руководством управляющих компаний, на которых жалобы от петербуржцев поступают в огромных количествах. Нынешней зимой люди недовольны уборкой придомовых территорий. Больше всего возмущены клиенты УК «Пулковская усадьба», УК «Собрание» и ООО «Цивилизация». Однако по телефонам связаться с коммунальными службами не удалось. К сожалению, как отмечают сами жители на сайтах, это их привычный стиль работы. Так, в поиске Google работе ООО «Цивилизация» горожане поставили 1 звезду и в отзывах пишут: «На телефон перестали отвечать, звонки сбрасывают. Проблемы не решают. По гарантии просрочки и тоже ничего не решают», «Бросают трубки, подделывают бюллетени, не выполняют свою работу», «Компания с нулевой ответственностью в любом вопросе».Специалисты надзорных ведомств отмечают, что управа на них всё же есть. И если управляющие компании не убирают дворы от снега в Комитете по благоустройству Петербурга круглосуточно на связи работает дежурная служба, заявки принимаются по телефону 314−60−13.
На подведомственных предприятиях работают номера «горячих линий», они опубликованы на официальной странице Комитета. Для решения вопросов можно использовать платформу обратной связи портала Госуслуг. Выход на приложение «Госуслуги Решаем вместе» есть и со страницы Комитета в сети во «ВКонтакте». Для составления обращения нужно нажать кнопку «сообщить о проблеме» в меню под «шапкой» в этой группе.
Кроме этого по вопросам внутриквартальной уборки можно обращаться в районное жилищное агентство.