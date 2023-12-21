Сухие лопаты. Что делать, если управляющая компания спит в снегопад

В Петербурге ситуация с уборкой привлекла внимание властей. Управляющие компании начали проверять сотрудники прокуратуры. Редакция spb.aif.ru попыталась связаться с руководством управляющих компаний, на которых жалобы от петербуржцев поступают в огромных количествах. Нынешней зимой люди недовольны уборкой придомовых территорий. Больше всего возмущены клиенты УК «Пулковская усадьба», УК «Собрание» и ООО «Цивилизация». Однако по телефонам связаться с коммунальными службами не удалось. К сожалению, как отмечают сами жители на сайтах, это их привычный стиль работы. Так, в поиске Google работе ООО «Цивилизация» горожане поставили 1 звезду и в отзывах пишут: «На телефон перестали отвечать, звонки сбрасывают. Проблемы не решают. По гарантии просрочки и тоже ничего не решают», «Бросают трубки, подделывают бюллетени, не выполняют свою работу», «Компания с нулевой ответственностью в любом вопросе».Специалисты надзорных ведомств отмечают, что управа на них всё же есть. И если управляющие компании не убирают дворы от снега в Комитете по благоустройству Петербурга круглосуточно на связи работает дежурная служба, заявки принимаются по телефону 314−60−13.