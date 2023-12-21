Экс-губернатор Приморья похвалился разработкой российского электромобиля

Бывший губернатор Приморского края и ныне ректор Московского политеха Владимир Миклушевский одним из главных достижений 2023 года назвал завершение разработки российского электромобиля категории L7, сообщили в группе вуза «ВКонтакте».
Электромобиль разрабатывали по заказу стратегического партнёра «Автотор». Кроме того, одним из достижений стала доработка грузового и пассажирского беспилотников из серии Smart шаттл.
Владимир Миклушевский рассказал, что работу над электромобилем вели по нацпроекту «Наука и университеты». Инженеры вуза разработали объект полностью из отечественных комплектующих.
По словам ректора, в 2024 году для сертификации натурных испытаний представят пять предсерийных автомобилей, серийное производство начнётся в 2025 году.