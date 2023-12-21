Племянник Иосифа Сталина скончался в Москве в возрасте 94 лет

В феврале прошлого года сообщалось, что Аллилуев стал жертвой мошенников, переведя им 16 млн рублей. Сам инцидент произошел в начале сентября прошлого года, однако пожилой мужчина обратился в полицию лишь 8 февраля. Он рассказал, что ему позвонили мошенники и представились сотрудниками Центробанка.